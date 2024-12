Ídolos do Flamengo, Zico e Gabigol tornaram-se amigos - Divulgação/Flamengo

Publicado 27/12/2024 14:24

merecia ser tratado de outra maneira, por causa da história e importância que teve no clube. Zico criticou a postura do Flamengo em relação à saída de Gabigol . Para o eterno ídolo rubro-negro, o atacante, que ainda não tem oficialmente um novo clube,, por causa da história e importância que teve no clube.

"Acho que foi tudo mal conduzido. Um ídolo como ele não deveria ter sido feito daquela maneira. As coisas começaram a ficar muito nebulosas e aconteceram situações chatas, que estavam à parte do jogador de futebol, da parte de dentro do campo", avaliou o Galinho de Quintino em entrevista ao SporTV.



Zico acredita que a situação sobre a renovação deveria ter sido resolvida antes do fim de ano, apesar de entender as dúvidas da diretoria do Flamengo. O ex-jogador citou o risco de suspensão por fraude de exame antidoping como um dos possíveis motivos para a proposta ser por apenas um ano, algo que não foi aceito por Gabigol.



"Lógico, eu entendo que o Flamengo estava preocupado com aquele negócio da suspensão, se vai voltar, se vai ser absolvido ou não vai. Acho que isso tudo no meio não conseguiu resolver. Não confiaram na situação de resolver o problema para ele. Foram empurrando e tal, e deu no que deu", disse.



Para o Galinho, Gabigol também merecia mais oportunidades em campo mesmo sem estar apresentando um bom futebol, na época em que Tite era o técnico.



"Principalmente como torcedor e amigo dele, um cara que eu gosto bastante, fico chateado pela forma como tudo aconteceu. Porque todos jogadores, principalmente aqueles que atingem um certo nível, precisam ter continuidade" afirmou, completando:



"Pode ser quem for, ficar colocando 15 minutos finais... 20 minutos... não vai adiantar. O cara está acostumado a jogar o tempo todo. E o Filipe Luís entendeu isso e fez. Lógico, ele vai dar a resposta. Vai ver que o treinador está confiante nele".