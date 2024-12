Carlinhos e Lorran em atividade do Flamengo - Marcelo Cortes / CRF

Carlinhos e Lorran em atividade do FlamengoMarcelo Cortes / CRF

Publicado 27/12/2024 19:45 | Atualizado 28/12/2024 00:58

Rio - O Flamengo divulgou nesta sexta-feira a integração de quatro jogadores para o grupo rubro-negro que irá disputar os primeiros jogos do Campeonato Carioca. Dyogo, Cleiton, Lorran e Carlinhos se reapresentaram nesta sexta no Ninho do Urubu.

Carlinhos e Lorran são os mais conhecidos dos torcedores. O jovem, de 18 anos, chegou a participar de 19 partidas do Flamengo no Brasileiro e teve um ótimo começo. Porém, acabou oscilando e foi preservado. Ele terá a oportunidade de se desenvolver no ano que vem.

Já Carlinhos, que foi artilheiro do Carioca do ano passado pelo Nova Iguaçu, sofreu bastante críticas dos torcedores do Flamengo, durante a temporada. O atacante terá nova chance no começo da competição em que se destacou.

O goleiro Dyogo e o zagueiro Cleiton são considerados grandes promessas da base. O defensor entrou em campo em quatro partidas da temporada de 2024, enquanto o arqueiro ainda aguarda a primeira chance como profissional.

A estreia do Flamengo pelo Carioca ocorre no próximo dia 11. O local e o horário da partida ainda não foram confirmados pela Ferj.