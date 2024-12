Pablo em ação no CT Ninho do Urubu - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 28/12/2024 11:20

Rio - Após retornar de empréstimo, Pablo se reapresentou ao Flamengo no CT Ninho do Urubu na última sexta-feira (27). O zagueiro estava no Botafogo , onde levantou as taças da Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro durante o ano.

O defensor participou dos treinos junto aos atletas que iniciarão o Carioca de 2025, mas ainda não tem presença garantida no Estadual. Há chance de seguir viagem rumo aos Estados Unidos para a pré-temporada. A definição passará por José Boto, novo diretor de futebol rubro-negro.

Em 2024, pelo Glorioso, Pablo atuou por apenas 21 minutos na goleada por 5 a 1 sobre o Juventude, em abril. Por lesões, não conseguiu ter oportunidades com o técnico Artur Jorge e retornou ao Fla, com quem tem contrato até dezembro do ano que vem.

O zagueiro chegou ao Flamengo em 2022, após passagem pelo Lokomotiv (RUS). Alternando entre a titularidade e a reserva, esteve presente no elenco que conquistou a Libertadores da América e a Copa do Brasil (2022), além do Carioca (2024).