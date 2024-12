Andrade é ídolo do Flamengo. Ex-jogador lamentou a morte de Adílio - Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 28/12/2024 16:30 | Atualizado 28/12/2024 16:35

Rio - O Maracanã será o palco da 20ª edição do Jogo das Estrelas. O evento promovido por Zico terá homenagens a Adílio, ídolo e campeão mundial pelo Flamengo, que faleceu neste ano aos 68 anos. O ex-jogador Andrade, que formou uma dupla histórica com o eterno camisa 8 durante a década de 80, relembrou a parceria e lamentou a perda.

"Homenagem é sempre bom em vida, mas infelizmente aconteceu, espero que eles esteja em um bom lugar neste momento e olhando pela gente aqui. É uma perda muito dura, não era apenas um companheiro de clube, era um irmão que eu tinha dentro do Flamengo e está fazendo muita falta, mas a gente vai seguir a vida e quem sabe um dia a gente vai estar junto novamente", disse.

Andrade é um dos maiores ídolos do história do Flamengo. Na década de 80, conquistou títulos como a Libertadores e o Mundial de 1981, ao lado de Zico. Ao todo, o ex-meia disputou 570 jogos com a camisa rubro-negra e marcou 29 gols. Ele exaltou o Galinho de Quintino, que organiza o Jogo das Estrelas todos os anos no Maracanã.

"O Zico é um fora de série, um gênio, tanto dentro quanto fora de campo. É uma pessoa maravilhosa que eu tive a oportunidade de jogar junto. Ele é um cara que era o capitão do time, mas jamais vi ele reclamando de ninguém, ele era exemplo, tanto dentro como fora de campo. Ele fazia coisas que eu não precisava falar", afirmou o ídolo rubro-negro.