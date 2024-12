José Boto é o diretor de futebol do Flamengo - Reprodução

Publicado 28/12/2024 16:00

Rio - O Flamengo anunciou um reforço para o lado de fora do campo. O clube informou neste sábado (28) a chegada do novo diretor técnico José Boto. O dirigente português, de 58 anos, desembarcou no Rio de Janeiro e será apresentado oficialmente na segunda-feira (30), às 13h, no CT Ninho do Urubu.

"É uma responsabilidade muito grande, mas é um trabalho de muito orgulho. As expectativas no Flamengo são sempre para ganhar. Essa é minha maneira de ser, é a maneira de ser do presidente e do técnico Filipe Luís também", disse o novo diretor técnico do Flamengo.

José Boto foi contratado para comandar o departamento de futebol profissional e de base do Flamengo na gestão do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, que anunciou a contratação durante a posse. O diretor português estava no Osijek, da Croácia, e se despediu do clube no último dia 20.

Nos primeiros dias, José Boto terá contato apenas com os jogadores que integram o time alternativo que disputará as quatro primeiras rodadas do Carioca. Ele seguirá com o planejamento para 2025, que já tem feito em conjunto com o técnico Filipe Luís.

"Foi muito bom. Nós conversamos muito. Ele teve uma experiência muito grande na Europa e nós temos ideias muito parecidas (de futebol). O elenco do Flamengo é excelente. A expectativa é sempre conquistar mais, esse elenco tem mais coisa para dar. Nosso objetivo é dar alegria à Nação", afirmou.

No primeiro dia no Rio de Janeiro, José Boto compareceu ao Maracanã para acompanhar a 20ª edição do Jogo das Estrelas. O novo diretor de futebol do Flamengo esteve acompanhado do presidente Luiz Eduardo Baptista e apenas riu quando foi questionado sobre uma possível contratação de Roberto Firmino.

Novo diretor de futebol do Flamengo, José Boto está no Maracanã, onde acontece o Jogo das Estrelas, e encontrou-se com Bap pic.twitter.com/L0pwQHEpA6 — Hugo Perruso (@hugoperruso) December 28, 2024

José Boto ainda contará com outros dois profissionais do exterior que o ajudarão principalmente na questão de scout pela busca de jogadores. O Flamengo busca um lateral-direito, um volante estilo camisa 8, mais um atacante que joga pelas laterais e um centroavante.

Além do Osijek, José Boto trabalhou no Benfica, de Portugal, tanto como olheiro quanto como líder do departamento de scout, que tinha Jorge Jesus como treinador. Ele ainda soma passagens por Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e PAOK, da Grécia.