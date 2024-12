Wesley é cobiçado por clubes da Europa e pode deixar o Flamengo em 2025 - Hugo Perruso / Agência O Dia

Wesley é cobiçado por clubes da Europa e pode deixar o Flamengo em 2025Hugo Perruso / Agência O Dia

Publicado 28/12/2024 17:30 | Atualizado 28/12/2024 17:31

Rio - Um dos destaques do Flamengo na temporada, Wesley pode deixar o Flamengo em 2025. O lateral-direito, de 21 anos, terminou o ano em alta e deve ser novamente alvo dos clubes europeus na janela de transferências de janeiro. Convidado para a 20ª edição do Jogo das Estrelas, neste sábado (28), no Maracanã, o jogador não garantiu a permanência e admitiu o sonho de jogar na Europa.

"Meu sonho é jogar lá fora (Europa), mas se ficar está tudo bem, vou continuar dando 100%. Não posso falar se fico ou se saio, meus empresários e o Flamengo estão cuidando disso. Mas se eu ficar aqui, tudo bem, vou continuar dando o meu melhor. Estou muito feliz aqui e, se for para ficar, melhor ainda", disse.

Em agosto, o Flamengo aceitou uma proposta de 20 milhões de euros (R$ 120 milhões) da Atalanta, da Itália. Porém, houve uma discussão sobre a data para terminar o trâmite para o jogador ser inscrito e, com isso, o clube italiano desistiu da negociação. Agora, o Rubro-Negro quer uma proposta acima dos 25 milhões de euros (R$ 161 milhões) para abrir negociação.

Wesley está nos planos do Flamengo para o Mundial de Clubes de 2025, que será disputado entre junho e julho, nos Estados Unidos. O Rubro-Negro é o cabeça de chave do Grupo D, que conta com Espérance de Tunis, da Tunísia, Chelsea, da Inglaterra, e León, do México.