Renato Gaúcho foi convidado para a 20ª edição do Jogo das Estrelas e explicou a negativa ao VascoHugo Perruso / Agência O Dia

Publicado 28/12/2024 18:30 | Atualizado 28/12/2024 18:44

Rio - Renato Gaúcho deixou o Grêmio e ainda não decidiu o futuro. O treinador, de 62 anos, está livre no mercado e foi procurado por Vasco e Santos, mas recusou as propostas. Um dos convidados da 20ª edição do Jogo das Estrelas, neste sábado (28), no Maracanã, ele admitiu desgaste emocional nesta temporada e revelou que deseja descansar por tempo indeterminado.

"Eu precisava descansar a minha cabeça. Foi um ano bastante cansativo, principalmente por causa da enchente no Rio Grande do Sul. Muita gente não entendeu, mas só nós sabemos o que nós passamos. Foi muito cansativo e eu precisava descansar um pouco. Fiquei muito feliz pelo convite (do Vasco e do Santos), mas era hora de curtir a família, o futebol e os prazeres da vida. A vida não é só dinheiro", disse.

Renato Gaúcho foi convidado para a 20ª edição do Jogo das Estrelas. O treinador, que é convidado todos os anos, exaltou Zico e relembrou a conquista do Brasileirão de 1987, quando jogou ao lado do maior camisa 10 da história do Flamengo.

"Zico é meu ídolo. Fomos campeões brasileiro pelo Flamengo. Tive o prazer de jogar com ele na Seleção também. É meu amigo, o admiro muito. Sempre venho aqui, então, não poderia faltar. Agora estou de férias", completou.