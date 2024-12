Lucas Oliveira disputou 79 jogos com a camisa do Cruzeiro - Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Publicado 26/12/2024 21:46

Rio - O Vasco entrou em acordo com o Cruzeiro para avançar na negociação pelo zagueiro Lucas Oliveira. O jogador, de 28 anos, estava emprestado ao Kyoto Sanga, do Japão, e não está nos planos do clube mineiro para a próxima temporada.

Segundo o "ge", as conversas já aconteciam há um mês. Com o aval do Cruzeiro, o Vasco vai se reunir com representantes do jogador para discutir salário e as cláusulas do contrato, que deve ser válido até o fim de 2026.

As partes estão confiantes no acerto. Nascido no Rio de Janeiro, Lucas Oliveira deseja retornar para o Brasil após uma temporada inteira no exterior. Além do período emprestado ao Kyoto Sanga, do Japão, ele também defendeu o Valladolid, da Espanha.



Lucas Oliveira tem contrato com o Cruzeiro até dezembro do ano que vem. A Raposa tem 70% dos seus direitos econômicos, enquanto os 30% restantes pertencem ao Atlético-GO. Contratado em 2022, ele soma 79 jogos, quatro gols e duas assistências pela equipe mineira.