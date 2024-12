Victor Luís é um dos jogadores do elenco principal que ganhará chance nos primeiros jogos do Carioca - Dikran Sahagian/Vasco

Publicado 27/12/2024 12:48

Victor Luís e alguns jovens como Paulo Ricardo, Estrella, JP e GB.

O grupo alternativo do Vasco que disputará os primeiros quatro jogos do Campeonato Carioca iniciou os trabalhos nesta sexta-feira (27). Entre os jogadores que se apresentaram estão reservas do grupo principal, como

O grupo que se apresentou é formado basicamente por garotos do sub-20, mas conta também com jogadores que voltaram de empréstimo e inicialmente seguem fora dos planos no elenco principal, casos de Zé Gabriel, Serginho, Barros e De Lucca.



Já Capasso só se apresenta em janeiro, já que tem contrato com o Olimpia até o dia 31. A situação deles é incógnita, mas a tendência é que sejam negociados novamente, mas também podem mudar essa situação se forem bem no início do Carioca.



Apesar de ter se apresentado, o lateral-esquerdo Leandrinho não disputará os primeiros jogos. Isso porque se apresenta à seleção brasileira sub-20 no dia 7, para a disputa do Sul-Americano da categoria.



Como foi a apresentação do Vasco



Com atividades tanto de manhã como à tarde, o elenco foi dividido em três grupos, com cada um realizando teste ergométrico, ecocardiograma, além de exames de sangue e urina.

À tarde acontecerá o primeiro trabalho em campo com a comissão técnica comandada por Ramon Lima, técnico do sub-20.





A relação dos jogadores que iniciam a pré-temporada

Goleiros: Allan, Kadu, Pablo e Thiago;

Laterais: Alex, Alisson, Melim, Paulo Ricardo (Paulinho), Riquelme e Victor Luís;



Zagueiros: Kaio Júnior, Luiz Gustavo, Lyncon e Walace;



Volantes: Bernardo, De Lucca, Lucas Eduardo, Luis Felipe e Zé Gabriel;



Meias: Diego Ahmed, Estrella, JP e Rafael;



Atacantes: Bruno Lopes, Carlos Eduardo, Daniel, Davi Macaé, David Nunes, GB, Maxsuell, Serginho e Warley.