Paulo Henrique Ganso em ação pelo Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 28/12/2024 21:42

Rio - O Fluminense segue se movimentando para 2025. Após anunciar três contratações, o Tricolor avançou com quatro renovações: o zagueiro Thiago Santos, o lateral-direito Samuel Xavier e os atacantes Cano e Keno. Além disso, a diretoria conversa com o zagueiro Manoel e os meias Ganso e Lima, segundo o "ge".

Todos os jogadores possuem contrato até o fim de 2025, exceto Manoel. A proposta do Fluminense foi de extensão por mais um ano. Samuel Xavier, Thiago Santos e Keno já aceitaram os termos, enquanto Cano tem a situação encaminhada, mas só deve concretizar a negociação em janeiro.

Já Ganso e Lima ainda estão em conversas. Os jogadores fizeram contraproposta e aguardam a resposta do Fluminense. Ganso é um dos pilares desde 2022, enquanto Lima se tornou uma espécie de 12º jogador desde que foi contratado no ano passado, atuando em diversas posições.

Por fim, Manoel é um caso diferente. O jogador tem contrato até o fim deste ano, mas a diretoria entende que ele ainda pode ser aproveitado. Porém, o clube deseja uma redução salarial de 35% a 40%. O jogador tem o desejo de permanecer e espera-se que aceite.

Apesar de promover uma reformulação no elenco, o Fluminense ainda vê necessária a permanência de alguns nomes que são pilares do time titular desde 2022, como Samuel Xavier, Ganso e Cano. Já Keno chegou em 2023 e também se firmou no time inicial, assim como Thiago Santos em 2024.