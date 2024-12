Paulo Baya é reforço do Fluminense - Marcelo Gonçalves/FFC

Publicado 27/12/2024 18:11

Rio - O Fluminense anunciou nesta sexta-feira a contratação de mais um reforço para o ano de 2025. O atacante Paulo Baya, de 25 anos, que defendeu o Goiás, na última temporada. Ele pertence ao Primavera, de São Paulo, e assinou por empréstimo até o fim do ano que vem, com a opção de compra.

"Estou muito feliz e motivado com esse novo desfio. Sei do tamanho e da história que tem o Fluminense para o futebol nacional e internacional. Muito contente em vestir essa camisa representar esse grande clube. Espero ser muito feliz aqui", disse o atacante em entrevista ao sita oficial do Fluminense.

Paulo Baya marcou 19 gols e deu seis assistências em 52 partidas pelo Goiás na temporada passada. Apesar dos bons números, o atacante oscilou bastante e viveu momentos complicados no fim do ano pelo Esmeraldino.

Paulo Baya foi revelado pelo Cascavel e atuou por clubes como Ponte Preta, Avaí e Busque, além de uma passagem pelo Ventforet Kofu, do Japão. Este ano, foi um dos grandes destaques da Série B do Brasileirão com oito gols. Também foi o vice-artilheiro do Campeonato Goiano com dez gols em 13 jogos.

Além do atacante, o Fluminense já anunciou a contratação do volante Hércules, de 24 anos, que estava no Fortaleza, e divulgou um acordo com o Alianza Lima pela contratação do zagueiro argentino Juan Freytes.