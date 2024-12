Juan Freytes é o novo reforço do Fluminense - Divulgação / Alianza Lima

Juan Freytes é o novo reforço do FluminenseDivulgação / Alianza Lima

Publicado 27/12/2024 15:15 | Atualizado 27/12/2024 16:41

Rio - O Fluminense chegou a três contratações para 2025. O clube anunciou no início da tarde desta sexta-feira (27) o zagueiro argentino Juan Freytes, do Alianza Lima, e também já acertou o empréstimo de Paulo Baya junto ao Goiás, faltando a assinatura do contrato para oficializar o nomes.

O Fluminense adquiriu 70% dos direitos econômicos do atleta, que tem 24 anos e é canhoto. Freytes chega ao clube no início de janeiro para exames médicos, assinatura de contrato de quatro anos e apresentação oficial.

Nascido na Argentina, Juan Freytes foi revelado pelo Newell's Old Boys, do seu país, e atuou pelo Independiente Rivadavia, antes de deixar o país. Antes de chegar ao Alianza Lima, o defensor jogou pelo Unión La Calera, do Chile, em 2023.

Na última temporada, o defensor enfrentou o Fluminense pela Libertadores e teve boa atuação. No total, ele entrou em campo em 40 jogos pelo Alianza Lima, fez quatro gols e deu quatro assistências pelo clube peruano.

Juan Freytes é o terceiro atleta que atuava no futebol peruano a ser contratado pelo Fluminense, após enfrentar o clube pela Libertadores. No ano passado, o Tricolor trouxe Kevin Serna, do Alianza Lima, e Ignácio, do Sporting Cristal.