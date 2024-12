Marlon assinou novo vínculo até meados de 2025 - Divulgação / Los Angeles FC

Após saída conturbada do Fluminense em junho, Marlon se tornou zagueiro do Los Angeles FC, dos Estados Unidos, foi campeão e teve o contrato renovado. O vínculo do defensor acabava neste mês, mas foi estendido até meados do ano que vem.