Jhon Arias conversa com o técnico Mano Menezes - Lucas Merçon/Fluminense

Jhon Arias conversa com o técnico Mano MenezesLucas Merçon/Fluminense

Publicado 25/12/2024 10:24

Rio - Mano Menezes abriu o jogo sobre a permanência de Jhon Arias no Fluminense . Apesar de admitir que as chances de saída são muito altas, o treinador revelou que podem existir possibilidades do colombiano ficar para a disputa do Mundial de Clubes.

"Essa questão do Arias vem se arrastando um pouquinho, no sentido da intenção do jogador, que é justa, de jogar na Europa. Ele quer estar na Europa de primeiro mundo, então as coisas precisam vir de lá para cá, para que seja interessante pro atleta e pro clube. Vamos ver como as coisas vão andar nos próximos dias. É uma perda sem dúvida considerável em termos de talento individual", disse Mano Menezes, à 'Rádio Bandeirantes'.

"70% (sobre a possibilidade de uma saída de Arias), mas pode haver uma chance que ele fique até metade da temporada, até o Mundial, que é referência para os quatro clubes brasileiros", completou.



Ao mencionar o torneio internacional, o técnico tricolor também destacou o principal objetivo do Flu nos Estados Unidos. O clube carioca está no grupo F, ao lado de Borussia Dortmund (ALE), Ulsan (COR) e Mamelodi Sundowns (AFS).

"A obrigação é passar da fase de grupos. Depois fica maior o nível técnico. Mas em um jogo, em uma partida, as estratégias e o convívio com a pressão extrema fazem o jogo ser diferente. Em um jogo pode acontecer de tudo", destacou.