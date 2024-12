Mano e Marcelo se desentenderam no empate do Fluminense com o Grêmio no dia 1/11 - Reprodução

Publicado 24/12/2024 20:39

Rio - Cerca de dois meses depois, Mano Menezes desabafou sobre a discussão com o lateral-esquerdo Marcelo na partida contra o Grêmio, pela 32ª rodada do Brasileirão, que provocou a rescisão de contrato do jogador com o Fluminense. O treinador afirmou que o episódio "não foi um caso isolado".

"O fato do Marcelo não foi um caso isolado, nenhuma direção toma nenhuma decisão por causa de um único caso. Aquilo foi a gota d'água", disse Mano Menezes, em entrevista à "Rádio Grenal".

Na ocasião, Mano chamou Marcelo para entrar na partida aos4 minutos do segundo tempo, mas, segundo ele, relatou ter ouvido "algo que não gostou". Prontamente o técnicomandou o lateral voltar para o banco e, no dia seguinte, o clube anunciou a saída do experiente camisa 12.