Publicado 23/12/2024 17:34

Rio - O Fluminense iniciou conversas pela contratação do atacante Paulo Baya, de 25 anos, que disputou a última temporada pelo Goiás. O Tricolor tenta a chegada do jogador, que pertence ao Primavera-SP, por empréstimo. A informação foi dada primeiramente pelo canal "Jornada 1902".

A expectativa é que a negociação tenha um desfecho positivo. Segundo pessoas envolvidas, a negociação está avançada, mas não fechada. Além de Baya, o Tricolor busca outro nome para reforçar seu ataque.

Em 2024, Paulo Baya foi um dos destaques do Goiás, ficando com o posto de artilheiro do time. Ao longo do ano, o atacante marcou 19 gols e deu seis assistências em 52 jogos.

Até o momento, o único reforço do Fluminense para 2025 é o volante Hércules, que foi contratado junto ao Fortaleza.