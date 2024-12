John Kennedy disputou 34 jogos pelo Fluminense em 2024 e marcou três gols - Marcelo Gonçalves/Fluminense

John Kennedy disputou 34 jogos pelo Fluminense em 2024 e marcou três golsMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 21/12/2024 18:04

Rio - Negócio fechado. Fluminense e Pachuca, do México, chegaram a um acordo pelo empréstimo do atacante John Kennedy. O jogador deve viajar nos próximos dias para fazer exames e assinar contrato de empréstimo com opção de compra.

LEIA MAIS: Thiago Silva comenta sobre Richarlison e avalia ano pelo Fluminense

A situação já estava encaminhada desde o começo do mês, mas o Pachuca estava focado na disputa da Copa Intercontinental. A equipe comandada por Guillermo Almada eliminou Botafogo, Al-Ahly e perdeu para o Real Madrid na final. De acordo com o site "ge", o valor para exercer a compra de John Kennedy ao fim do empréstimo é de cerca de R$ 40 milhões.



Iluminado em 2023, sendo o autor do gol do título da Libertadores, John Kennedy teve pouco espaço em 2024. Foram 34 jogos disputados e três gols marcados.

John Kennedy deseja atuar fora do Brasil para ter rodagem na carreira, reencontrar o bom futebol e, quem sabe, se transferir para o futebol europeu. No início do ano, o atacante esteve na mira de clubes da Espanha e da Rússia, mas as conversas não avançaram.