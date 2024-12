Pedro Rangel em treino do Atlético-GO - Ingryd Oliveira / ACG

Pedro Rangel em treino do Atlético-GOIngryd Oliveira / ACG

Publicado 19/12/2024 15:11

Rio - O Fluminense está perto de renovar o empréstimo do goleiro Pedro Rangel ao Atlético-GO. Com a expectativa de que o jogador tenha mais oportunidades em 2025, o Tricolor acenou com sua permanência em Goiânia por mais uma temporada, segundo o "ge".

Pedro Rangel foi emprestado ao Dragão nesta temporada e chegou a ser utilizado nos jogos em que Ronaldo não estava disponível. Com a queda para a Série B, a expectativa é que ele possa brigar pela titularidade.

O Fluminense também chegou a receber consultas de Cuiabá, Mirassol, Sport e Vitória por Rangel. Porém, optou por manter o goleiro no Atlético-GO.



Pedro Rangel subiu aos profissionais do Fluminense em 2021. No ano passado, foi reserva de Fábio na histórica campanha do título da Libertadores. Durante a temporada, jogou cinco partidas e sofreu seis gols.