Isidro Pitta em ação pelo CuiabáDivulgação / Cuiabá

Publicado 19/12/2024 13:31

Rio - Alvo do Fluminense , Isidro Pitta acertou com o Red Bull Bragantino para 2025. A informação é do jornalista argentino César Luis Merlo.

O clube do interior de São Paulo superou de forma ampla as ofertas do Tricolor e do Bahia para contar com o atacante em seu elenco. O paraguaio vai assinar um contrato válido por quatro temporadas e deixará o Cuiabá após dois anos.

O Flu havia acenado com uma oferta por 60% dos direitos do atacante. Porém, o Cuiabá não se satisfez com os valores propostos e acreditou que poderia lucrar mais com Pitta, que está valorizado no mercado. O jogador foi o principal nome do Cuiabá em 2024 e a saída era considerada inevitável, já que o time foi rebaixado para a Série B.