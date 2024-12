John Kennedy deve deixar o Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 19/12/2024 10:03

Técnico do Pachuca, Guillermo Almada comentou sobre a negociação que o clube mexicano tem com John Kennedy . Segundo ele, a chegada do atacante do Fluminense seria fundamental para reforçar a equipe visando o Mundial de Clubes de 2025.

"Sim, é verdade que temos interesse em John Kennedy. O clube abriu negociações com o dono do passe do jogador, existe uma relação próxima e pode haver possibilidades de vir para o clube. É um grande jogador e tomara que possa nos acompanhar. Precisamos de alguns reforços para o Mundial de Clubes, pois alguns jogadores importantes foram vendidos neste semestre e ele pode nos ajudar muito nessa média de idade que temos que nivelar, pela quantidade de jovens que temos", disse Almada em coletiva.

O jogador está negociando para ser emprestado por uma temporada para o atual campeão da Concacaf, em um acordo de um ano de empréstimo, com opção de compra de 6 milhões de euros (algo em torno de R$ 38 milhões).

Presidente do Fluminense confirmou a proposta

A saída do camisa 9 também foi abordada por Mário Bittencourt, em entrevista coletiva, na última segunda-feira (16). Segundo o mandatário, a proposta do Pachuca é "interessante para todos os lados" e que a tendência é de que o negócio seja concluído.

"Nós temos uma proposta de empréstimo do Pachuca, do México. É uma proposta interessante para o clube e para ele. O estafe dele conversa sempre com o clube e a tendência é de que vá jogar no futebol mexicano. Entendemos que ele precisa buscar novos horizontes, que precisa buscar um novo caminho e também para abrir espaço para outros", garantiu Mário Bittencourt.