Vini Jr. é abordado pelo goleiro Carlos Moreno, antes de cobrança de pênalti - Karim Jaafar / AFP

Vini Jr. é abordado pelo goleiro Carlos Moreno, antes de cobrança de pênaltiKarim Jaafar / AFP

Publicado 18/12/2024 22:33

Catar - O goleiro Carlos Moreno, do Pachuca (MEX), revelou que tentou distrair Vini Jr antes da cobrança de pênalti, que culminou no terceiro gol do Real Madrid na final da Copa Intercontinental. O time espanhol venceu a partida por 3 a 0 e sagrou-se campeão do torneio

A penalidade em cima de Lucas Vázquez foi marcada após revisão do árbitro no monitor do VAR. Antes da da cobrança, Vini Jr pegou a bola, e Carlos Moreno foi em sua direção. Ele abraçou Vinicius e falou algumas palavras no seu ouvido, mas não quis contar o que foi dito.

"Foi uma brincadeira, nada mais (risos). Eu sabia que ia ser difícil. É um tipo de jogador que está acostumado à alta pressão, mas eu tentei falar com ele. Foi uma brincadeira, nada mais", disse o goleiro.





"Passou perto! Um pouco decepcionante, porque eu estava próximo, mas lamentavelmente entrou", comentou. O melhor jogador do mundo eleito pela Fifa bateu no canto direito do goleiro, que chegou a encostar na bola, mas ela passou por baixo de seu corpo e entrou."Passou perto! Um pouco decepcionante, porque eu estava próximo, mas lamentavelmente entrou", comentou.

Por fim, o arqueiro reclamou do lance do segundo gol do Real Madrid, marcado Rodrygo. Para Moreno, Bellingham, que estava impedido, atrapalhou sua visão da trajetória da bola, dificultando uma possível defesa. O VAR recomendou a revisão no monitor para anular a jogada, mas o juiz optou por manter a decisão de campo.

"Eu não vi a bola sair do seu destino. E o Bellingham estava me bloqueando da trajetória. É verdade que o Bellingham faz um gesto para tentar se retirar, mas me afeta. Sinceramente, não vi como saiu a bola. Era muito complicado pegar o final no lado da baliza. Isso foi o que eu disse ao árbitro, que quando sai a bola, eu não estou olhando, e quem me tapa está fora de jogo", lamentou.