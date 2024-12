Jô - Divulgação

JôDivulgação

Publicado 18/12/2024 19:54

Rio - Ex-atacante do Corinthians e da seleção brasileira, Jô foi preso na tarde desta quarta-feira (18) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, por falta de pagamento de pensão alimentícia. O jogador de 37 anos foi detido logo após o treino do Itabirito, seu atual clube.

Jô foi levado à delegacia por conta do valor que estava em aberto. Chegando lá, prestou depoimento e pagou a dívida, sendo liberado logo em seguida.

segunda vez neste ano que Jô é preso por não pagar pensão. Em maio, ele foi detido antes de um jogo do Amazonas, seu ex-clube, contra a Ponte Preta, em Campinas. Na ocasião, ele ficou quase 24 horas na cadeia. É a. Em maio, ele foi. Na ocasião, ele ficou quase 24 horas na cadeia.

Marcado na história do Corinthians, Jô coleciona passagens por outros times tradicionais do futebolfutebol brasileiro. O atacante também vestiu as camisas de Internacional, Atlético-MG e Ceará.