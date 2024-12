Richarlison - AFP

RicharlisonAFP

Publicado 18/12/2024 18:58

Rio - O Fluminense segue com o sonho de conseguir repatriar o atacante Richarlison. De acordo com o "ge", o clube terá uma reunião com o Tottenham, da Inglaterra, nesta quinta-feira (19), quando tentará avançar nas conversas pelo jogador.

Richarlison é o grande desejo da diretoria tricolor para a disputa do Mundial de Clubes em junho. Porém, não é algo tão fácil. Richarlison foi contratado em 2022 por 50 milhões de libras (R$ 315 milhões na cotação da época), e o Tottenham não pretende negociá-lo sem uma compensação financeira.

O Tricolor, porém, tentará convencer os ingleses de permitirem um empréstimo com opção de compra. O clube carioca está disposto a investir para ter Richarlison e sabe que o preço será alto, mas não pretende comprometer suas finanças.

não descarta um retorno ao Brasil, mas tem como prioridade a permanência na Inglaterra, nem que seja em outro clube. O Flamengo também fez uma sondagem pelo atleta.

No momento, Richarlison se recupera de uma lesão muscular na perna direita. O atacante, nem que seja em outro clube.

Pelo Tottenham, Richarlison tem 73 jogos, 16 gols e nove assistências. Na atual temporada, são apenas sete jogos e um gol.