Zé Rafael perdeu espaço no Palmeiras em 2024Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 18/12/2024 17:44

Fluminense segue se movimentando bastante no mercado em busca de reforços para 2025. De acordo com o "ge", o time das Laranjeiras apresentou uma proposta para contratar o volante Zé Rafael, do Palmeiras. Rio - Osegue se movimentando bastante no mercado em busca de reforços para 2025. De acordo com o "ge", o time das Laranjeiras apresentou uma

O time paulista não se opõe a uma saída do jogador, mas dois pontos ainda são discutidos. O primeiro é se a negociação envolverá ou não outros atletas. O segundo e principal é em relação a valores, já que o camisa 8 tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2026.

Fato é que Zé Rafael está cobiçado no mercado da bola. Além do Fluminense, o Santos também procurou o Palmeiras e tenta a contratação do volante para reforçar seu time no retorno à Série A.



No Fluminense, Zé Rafael é visto com bons olhos por sua versatilidade no meio-campo. A comissão técnica de Mano Menezes entende que ele pode atuar na função de camisa 8, como Martinelli, em uma trinca de volantes, como Lima, e até mesmo como um camisa 10 quando Ganso não estiver à disposição.

Em 2024, Zé acabou perdendo espaço no Palmeiras por conta das lesões. Foram apenas 37 jogos no ano.