Nova comemoração de Rodrygo com a mão na frente do rosto - Karim Jaafar / AFP

Publicado 18/12/2024 18:40 | Atualizado 18/12/2024 18:40

Catar - Rodrygo balançou as redes mais uma vez e voltou a fazer sua nova comemoração, que viralizou na internet nos últimos dias. Autor do segundo gol do Real Madrid na vitória sobre o Pachuca (MEX) por 3 a 0 no Estádio Lusail, em Doha, pela Copa Intercontinental , o brasileiro explicou o motivo de comemorar com a mão na frente do rosto.

"Quando eu era pequeno, eu gostava muito de WWE, e o John Cena era um dos meus heróis, um dos meus ídolos. Desde pequeno eu fazia essa comemoração para homenagear ele às vezes. No jogo passado, eu fiz um gol e fiz essa comemoração. Falei com meus pais e meus amigos que ia fazer isso. E ele (John Cena) repostou no Instagram. Fiquei muito feliz. Ele é um dos meus ídolos de infância", disse Rodrygo ao 'SporTV'.

O camisa 11 também atualizou sua condição física. Ele teve dificuldade para dar sequência na temporada por causa de três pequenas lesões musculares que sofreu nos últimos meses. Apesar disso, o atacante garantiu que os problemas já foram superados.

"Agora eu estou me sentindo bem, sem lesão. Foi um pouco difícil pelas lesões que eu tive, eu fiquei um mês fora, foi difícil, mas agora me sinto melhor fisicamente", afirmou.



Marca importante com o título do Intercontinental

A conquista do torneio rendeu a Rodrygo seu 13º troféu com a camisa do Real Madrid. O feito agora faz dele o quatro brasileiro com mais títulos pelo clube espanhol, ao lado de Roberto Carlos e Éder Militão.