Gabi Portilho se destacou na campanha do Brasil na Olimpíada de ParisRomain Perrocheau / AFP

Publicado 18/12/2024 16:56

Rio - Três emissoras estão na briga para transmitir a Copa do Mundo feminina de 2027, que será disputada no Brasil. De acordo com a "Folha de São Paulo", Globo, ESPN e CazéTV enviaram propostas à Fifa e a definição deve acontecer em janeiro.

A ideia da Globo é transmitir partidas na TV aberta e no SporTV, enquanto a CazéTV pretende manter o trabalho que vem fazendo nas plataformas digitais. A grande surpresa na disputa é a ESPN, que não transmite um Mundial da Fifa desde a Copa masculina de 2014, que também aconteceu no Brasil.

Desde 2019, a Copa do Mundo Feminina é exibida pela TV Globo. Em 2023, a emissora dividiu as partidas com a CazéTV.

A Copa do Mundo feminina de 2027 será a primeira da história disputada na América do Sul, o que aumentou ainda mais o interesse dos canais em transmiti-la.