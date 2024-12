Diego Fernando é jogador do sub-15 do CSA e sofreu grave acidente de moto - Reprodução de redes sociais

Publicado 18/12/2024 15:21

O CSA deu início a uma campanha de doação de sangue para o atacante de sua equipe sub-15 Diego Fernando, que sofreu grave acidente. O jovem jogador está internado no Hospital Regional do Norte, em Porto Calvo, Alagoas, e saiu do coma na noite de terça-feira (17), voltando a respirar sem a ajuda de aparelhos.



Diego Fernando sofreu um grave acidente na segunda-feira (16), na rodovia AL101 Norte. A moto que ele pilotava se chocou com um ônibus. O amigo Carlos Henrique dos Santos Silva, que estava de carona, não resistiu aos ferimentos e morreu.



Segundo testemunhas, os jovens estavam em alta velocidade na moto, e fizeram uma ultrapassagem em uma curva, na contramão, quando passava o ônibus no sentido contrário



Por causa do acidente, Diego Fernando teve parte da perna esquerda amputada e também perdeu muito sangue. Por isso, o CSA e a família pedem doações de sangue de qualquer tipo, no Hemoal, bairro do Trapiche, ou no Hospital Metropolitano, na Cidade Universitária.