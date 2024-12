Marta tem proposta de renovação de contrato com o Orlando Pride - Divulgação / Orlando Pride

Publicado 18/12/2024 14:22

Se entre os homens o Corinthians pensa em nomes de peso depois do sucesso de Depay, no futebol feminino não é diferente. O sonho é repatriar Marta, que está em fim de contrato após oito temporadas no Orlando Pride, dos Estados Unidos, e encaminha para a reta final de carreira.

O clube paulista e a seis vezes melhor do mundo mantém conversas. A principal questão é o alto salário recebido pela jogadora de 38 anos, fora da realidade do futebol feminino brasileiro.



Entretanto, o Corinthians aposta na identificação de Marta com o clube para ajudar a convencê-la.



"A Marta é um sonho de todos, quem não quer ter no time? Sei que ela é corintiana. Claro que é um sonho, e o que puder fazer para trazê-la , com certeza vou fazer. É a vontade dele (Lucas Piccinato, técnico do Corinthians)", afirmou a diretora de futebol feminino do clube, Iris Sesso.



"Tivemos algumas conversas, mas não é um processo simples. A Marta é o Pelé do futebol feminino. Não é fácil trazer uma atleta do porte dela", completou.



Marta tem em mãos uma proposta de renovação com o Orlando Pride e , aos 38 anos, tem em mente disputar pelo menos mais duas temporadas. Ela também foi procurada por outros clubes e deve definir o futuro em breve.



A jogadora está há 13 anos fora do futebol brasileiro, depois que saiu do Santos, com passagens por clubes da Suécia e dos Estados Unidos. No Brasil, também atuou por CSA, Vasco e Santa Cruz de Belo Horizonte, no início da carreira.