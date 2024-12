Ronaldo Fenômeno - Daniel Ramalho / AFP

Ronaldo FenômenoDaniel Ramalho / AFP

Publicado 18/12/2024 12:30 | Atualizado 18/12/2024 12:35

Rio - Ronaldo ganhou o apoio de Romário para disputar a eleição presidencial da CBF. O Fenômeno manifestou o desejo de assumir a presidência, mas sabe que o caminho não é tão fácil. O Baixinho alertou o ex-companheiro de seleção brasileira, mas acredita que ele é capaz de organizar a casa pelos trabalhos como gestor no Cruzeiro e Real Valladolid, da Espanha.

"Pela experiência no Cruzeiro e no Valladolid como gestor, e por tudo que conhece do futebol brasileiro, seria uma ótima opção. Mas entrar ali é muito difícil. Só ver de onde vieram todos os presidentes, desde o Ricardo Teixeira. O próprio Ednaldo já estava articulado há anos. Tudo organizado para ficar entre eles, os presidentes de federação. Para entrar ali é guerra", disse.

Ronaldo vai viajar pelo Brasil para conversar de forma direta com os dirigentes das federações. Na eleição da CBF, eles têm o maior peso na votação, já que pelas regras eleitorais precisa ter no mínimo o apoio de quatro federações e quatro clubes. Se conseguir, pode entrar na disputa pelo pleito. Caso contrário, está fora da eleição.