Galvão Bueno deve continuar trabalhando na TV aberta, após sair da Globo - João Cotta/Globo

Publicado 18/12/2024 10:28

está perto de fechar um acordo para trabalhar na Band. Galvão Bueno encerra seu contrato com a Globo no fim de dezembro , mas pretende continuar trabalhando na TV aberta em 2025. Para isso,

Segundo o colunista Flávio Ricco, do 'Portal Léo Dias', o narrador tem negociações avançadas com o canal. A filha e empresária, Letícia Galvão, reuniu-se com os diretores da Band na terça-feira (17).



Caso confirme a permanência na TV aberta, Galvão Bueno poderá narrar, por exemplo, as corridas de Fórmula 1. Há discussão também sobre um possível programa semanal, mas isso não é certo num primeiro momento, já que possui outros compromissos profissionais.



conciliar o trabalho na Band com a Prime Video, já que

De qualquer maneira, ele terá de, já que será a voz dos jogos do Brasileirão no canal de streaming

Antes de ir para a TV Globo, Galvão Bueno trabalhou na Band entre os anos de 1977 e 1981.