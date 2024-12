Supercopa do Brasil está marcada para o dia 2 de fevereiro de 2025 - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 18/12/2024 09:00

Rio - A CBF fechou um acordo de transmissão com a Globo para a Supercopa do Brasil nos próximos três anos. A emissora carioca vai pagar R$ 8 milhões por ano para transmitir a competição, de acordo com o jornalista Rodrigo Mattos, do "UOL".

A Supercopa do Brasil foi criada em 2019. Desde então, a Globo negociava os direitos de transmissão de forma anual. Porém, desta vez a emissora carioca decidiu fechar um acordo para os próximos três anos.

No ano passado, o valor agregado para os finalistas ultrapassou R$ 10 milhões. O valor da premiação é um somatório das receitas de transmissão e bilheteria.

Botafogo e Flamengo decidem o título no dia 2 de fevereiro de 2025, em Belém. O Rubro-Negro disputará a taça pela quinta vez nos últimos seis anos. Será o segundo ano consecutivo com finalistas do mesmo estado.