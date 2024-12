O locutor Galvão Bueno tem 74 anos - Divulgação

Publicado 18/12/2024 07:55 | Atualizado 18/12/2024 09:48

"Bora nessa, Ronaldo! Oficializou, em entrevista ao Jornal Nacional, a candidatura à presidência da CBF! Já trocamos boas ideias sobre isso! Tá mesmo na hora de mudar! A seleção tem que estar no coração dos brasileiros!", disse.

O atual presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, terá uma janela entre março de 2025 e março de 2026, quando o seu mandato acaba, para convocar a próxima eleição e definir a data do pleito.

O colégio eleitoral é formado por 26 federações estaduais e a do Distrito Federal (peso três), 20 clubes da Série A (peso dois) e 20 da Série B (peso um). Para lançar a candidatura, Ronaldo precisará do apoio de pelo menos quatro federações estaduais e quatro clubes.

Para concorrer, o Fenômeno não pode ter ligação com nenhuma equipe. Por isso, ele já negocia a venda do Real Valladolid, time que administra na Espanha. Em abril deste ano, o ex-jogador vendeu suas ações da SAF do Cruzeiro para o empresário Pedro Lourenço.

Motivações

Durante a entrevista, transmitida na última segunda-feira (16), o ex-jogador falou dos seus objetivos na corrida pelo cargo. "Eu tenho centenas de motivações, mas a maior delas é voltar com o respeito do futebol brasileiro a nível mundial. O que mais acontece comigo nas ruas são as pessoas parando e pedindo para eu voltar a jogar, porque a situação da Seleção não é das melhores neste momento, tanto dentro de campo quanto fora", explicou.