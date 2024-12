O atacante holandês Zépiqueno tem quatro jogos pelos profissionais do Feyenoord e marcou os primeiros dois gols - Divulgação / Feyenoord

Publicado 18/12/2024 09:40

Ele não tem o apelido de 'Dadinho', mas se chama Zépiqueno Redmond e fez os dois primeiros gols como profissional. O jovem atacante holandês de 18 anos carrega o nome do personagem Zé Pequeno do filme 'Cidade de Deus' e marcou duas vezes na vitória do Feyenoord por 2 a 1 sobre o MVV, terça-feira (17) pela Copa da Holanda.



Com apenas quatro partidas na equipe principal, Zépiqueno já chamava a atenção no Brasil há alguns anos. Os pais do jovem jogador, de origem do Suriname, viram o filme dirigido por Fernando Meirelles e gostaram bastante do personagem e do nome Zé Pequeno, interpretado pelo ator Leandro Firmino.

Nascido em 2006, quatro anos depois do lançamento de 'Cidade de Deus', ele não se incomoda por um nome tão diferente na Holanda e já conhece o filme.

"O personagem é um pouco mau, mas gostei", disse Zépiqueno após a estreia pelo Feyenoord, em 10 de novembro.