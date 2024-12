Matheus Cunha em jogo do Wolverhampton - Divulgação/X @Wolves

Publicado 17/12/2024 22:50

Cotado para ganhar nova chance na seleção brasileira, o atacante Matheus Cunha foi denunciado pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) por ter se envolvido na confusão pós-jogo na partida entre o seu Wolverhampton e o Ipswich, no sábado, em rodada do Campeonato Inglês.

Cunha foi denunciado por má conduta por ter retirado os óculos de um dos seguranças do Ipswich durante confusão generalizada que tomou conta do gramado ao fim daquela partida. O brasileiro foi um dos principais envolvidos no desentendimento geral ocorrido no Molineux Stadium, em Wolverhampton.

A confusão teve início quando o Ipswich marcou o gol da vitória, por 2 a 1, nos acréscimos do segundo tempo. Cunha foi expulso, assim como seu companheiro de time, Rayan Ait-Nouri, outro dos jogadores mais exaltados na confusão. O brasileiro tem prazo até quinta-feira para apresentar sua defesa à FA.

Cunha marcou oito gols e vem sendo o melhor jogador do Wolves nesta temporada europeia, apesar da fraca campanha do time no Inglês, com o penúltimo lugar da tabela - o técnico Gary O'Neil foi demitido no domingo.