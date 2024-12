Dunga e Alex Escobar sorriem em encontro - Reprodução/Instagram @alexescobar74

Publicado 17/12/2024 21:07

Rio - A paz entre o tetracampeão do mundo Dunga e o jornalista Alex Escobar está selada. Após um desentendimento há 14 anos, os dois se encontraram nesta terça-feira (17), conversaram e deixaram as mágoas para trás.

"É isso, gente boa. 14 anos depois sentamos, conversamos, nos entendemos, rimos, nos abraçamos. Estou leve, Dunga também. Muito mais do que aqueles personagens de 2010, somos filhos, pais, maridos, ele é avô. Somos homens que tentam acertar sempre, mas erram. Hoje não era importante saber quem errou, quem está certo. O mais importante era entender que tudo passa, que não vale a pena cultivar rancor, mágoa, que é bom demais ter o coração leve. Nunca quis ser inimigo do Dunga, sempre quis resolver essa treta. Esse encontro foi um presente de Natal, a paz venceu. Obrigado, Estevão Civatta, por fazer esse meio de campo com sua camisa 10. Fica a dica! Procure o entendimento, procure a paz. Sempre", escreveu.

Eles se desentenderam durante a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, quando Dunga era o técnico da seleção brasileira. O treinador se irritou ao ver Alex Escobar balançar a cabeça negativamente em uma de suas respostas e chegou a chamá-lo de "cagão".

Os dois fizeram as pazes anos atrás, mas entraram em conflito novamente. Em 2019, Dunga disse ao canal Desimpedidos que se arrependeu e chamou Escobar de "profissional tendencioso". Logo depois, jornalista publicou um vídeo no Instagram para rebater as acusações do capitão do tetra

Nesta terça (17), Dunga foi homenageado pelo Museu da Pelada, no Humaitá, Zona Sul do Rio. Reafirmando o clima de paz entre os dois, o jornalista Alex Escobar foi um dos convidados para participar do evento.