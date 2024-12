Bahia venceu o Avaí/Kindermann por 2 a 1 pela Brasil Ladies Cup - Divulgação/Bahia

Publicado 17/12/2024 21:59 | Atualizado 17/12/2024 22:49

Na partida entre Bahia e Avaí/Kindermann, pela 2ª rodada da Brasil Ladies Cup, nesta terça-feira (17), que terminou com vitória da equipe nordestina por 2 a 1, um comentário na transmissão causou polêmica. A situação ocorreu nos acréscimos, quando as "Mulheres de Aço" seguravam o bom resultado." Após o jogo, o clube divulgou nota oficial repudiando o acontecimento.

Em um arremesso lateral, o narrador Anderson Cheni, do Canal GOAT, disse: "Dois e meio para acabar o jogo. E aí aquela preguiça baiana para valorizar a bola e deixar o tempo passar. Quem tem que correr é a bola e não o Bahia".

Narrador do Canal GOAT, Anderson Cheni, faz comentários xenofóbicos contra as mulheres do time feminino do Bahia. Lamentável. pic.twitter.com/NEHS1b09Bi

O Bahia publicou em suas redes sociais uma arte com os dizeres "preguiça é desse assunto", acompanhada de uma nota oficial. O Canal Goat respondeu e lamentou o episódio, pedindo desculpas pelo ocorrido.

Preguiça mesmo é ainda ter que conviver com comentários assim. #BBMP pic.twitter.com/H7yEoneZSo — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) December 17, 2024

"O Esporte Clube Bahia vem a público lamentar e repudiar comentário depreciativo ao povo baiano durante a transmissão do jogo do nosso time feminino, nesta terça-feira, pela Brasil Ladies Cup, no Canal GOAT. Preguiça mesmo é ainda ter que conviver com comentários assim", escreveu o clube."O Canal GOAT tem como premissa o respeito, a diversidade e não compactua com nenhum tipo de preconceito. O que aconteceu em nossa transmissão da partida entre Bahia x Avaí Kindermann é lamentável, repudiante, e pedir desculpas é apenas o mínimo, mas está longe do suficiente. Assim como se pronunciou o Bahia, preguiça mesmo é de ainda termos que lidar com esse tipo de situação. Nos sentimos envergonhados e enviamos nosso mais profundo perdão a todos e todas, especialmente ao público baiano", disse o perfil do streaming.