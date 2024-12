Ronaldo Fenômeno - Daniel Ramalho / AFP

Publicado 16/12/2024 21:38

Rio - Ronaldo Fenômeno reforçou seu desejo e explicou por que mira assumir o cargo de presidente da CBF. Nesta segunda-feira (16), em entrevista ao "ge", o ex-jogador destacou que é a maior motivação é trazer de volta o respeito do futebol brasileiro a nível mundial. Ele também afirmou que quer recuperar o prestígio e respeito da Seleção.

"Eu tenho centenas de motivações, mas a maior delas é voltar com o respeito do futebol brasileiro a nível mundial. O que mais acontece comigo nas ruas são as pessoas parando e pedindo para eu voltar a jogar, porque a situação da Seleção não é das melhores neste momento, tanto dentro de campo quanto fora. Ouvir os ex-atletas, os verdadeiros protagonistas vai ser importante no meu plano de gestão, trazer as lendas do futebol brasileiro de volta ao protagonismo", disse Ronaldo.

"O meu objetivo é fazer com que a CBF seja a empresa mais amada do Brasil, e é o potencial que a gente tem. Durante muitas décadas o futebol brasileiro sempre foi a via de escape do povo brasileiro quando enfrentava os problemas diários. Chegava o jogo da Seleção e o torcedor apoiava, vibrava e comemorava junto. Isso era o combustível do povo brasileiro e hoje vemos um total desinteresse da população com a Seleção. Entre centenas de coisas que me motivam a me tornar candidato a presidente da CBF, recuperar esse prestígio e esse respeito que a Seleção sempre teve e hoje ninguém mais tem", completou.

O colégio eleitoral é formado da seguinte forma: 26 federações estaduais e a do Distrito Federal (peso três); 20 clubes da Série A (peso dois); e 20 clubes da Série B (peso um).

Para lançar a candidatura, Ronaldo Fenômeno precisará pelo menos do apoio de quatro federações estaduais e de quatro clubes. A eleição deve acontecer entre março de 2025 e março de 2026.

"Vou viajar o Brasil todo para fazer a campanha. Quero conversar com todos os presidentes de federações, entender as necessidades de cada um, conversar com todos os clubes. Vou fazer o que eu já estava querendo fazer por conta própria para ver o meu Brasil por perto, mas agora com esse objetivo de resgatar o prestígio do futebol brasileiro".

Para concorrer ao cargo de presidente da CBF, ele não pode ter ligação com nenhum clube. Por isso, Ronaldo já negocia a venda do Valladolid, da Espanha. Em abril deste ano, o ex-jogador vendeu suas ações da SAF do Cruzeiro para o empresário Pedro Lourenço.

"É muito fácil. A minha intenção já vinha de algum tempo. Fiz um trabalho espetacular no Cruzeiro, reestruturamos o clube em uma oportunidade que, sinceramente, foi muito irresponsável da minha parte. Pegar um clube na Série B, com uma dívida bilionária, ganhar a Série B, recuperar o prestígio, sanar a dívida, controlar e montar uma equipe competitiva na Série A. Acho que foi um trabalho espetacular e, quando entendi que não podia ir além porque precisava de mais investimento, fiz a operação com o Pedrinho Lourenço. Com relação ao Valladolid, é a mesma coisa. Estamos negociando uma possível venda muito em breve e devemos fechar a operação. Não vai ser empecilho para minha candidatura".

O atual presidente da CBF é Ednaldo Rodrigues. Ele foi eleito presidente da CBF em março de 2022 para um mandato de quatro anos.

No ano passado, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) considerou inválido o acordo da entidade com o Ministério Público, que permitiu a última eleição, e retirou o dirigente do cargo. Porém, Ednaldo conseguiu uma liminar que o recolocou no poder, no começo deste ano.