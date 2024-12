Ronaldo Fenômeno conquistou Copas de 1994 e 2002 - Reprodução / Instagram

Publicado 15/12/2024 18:00 | Atualizado 15/12/2024 18:13

Rio - Um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, Ronaldo deseja concorrer à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em 2026. Ex-dono da SAF do Cruzeiro e sócio majoritário do Real Valladolid, da Espanha, o Fenômeno admitiu que a disputa pelo pleito é uma possibilidade e garantiu que está preparado para assumir o cargo.

"O apoio vem mais da capacidade que temos de transformar a CBF. A Seleção vive um momento muito delicado. Se eu tiver a chance de concorrer em uma eleição justa, estarei preparado para assumir o desafio. Ainda estamos estudando esse caso. Em breve vamos ter novidades. O momento ajuda, é uma oportunidade e estou sempre preparado para novos desafios", disse o Fenômeno.

Ednaldo Rodrigues foi eleito presidente da CBF em março de 2022 para um mandato de quatro anos. No ano passado, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) considerou inválido o acordo da entidade com o Ministério Público, que permitiu a última eleição, e retirou o dirigente do cargo. Porém, ele conseguiu uma liminar que o recolocou no poder, no começo deste ano.

Ronaldo foi um dos convidados do jogo de despedida do Adriano, neste domingo (15), no Maracanã. Porém, o Fenômeno ficou impossibilitado de atuar por causa de um parafuso "frouxo" no joelho direito, onde sofreu a pior lesão da sua carreira em 2000. Na época, ele rompeu o ligamento cruzado e sofreu uma ruptura do tendão patelar. Ele sofreu a mesma lesão em 2008, pelo Milan, mas no joelho esquerdo.