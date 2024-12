Bruno Fernandes fez um dos gols da vitória do Manchester United sobre o Manchester City - Paul Ellis / AFP

Publicado 15/12/2024 16:00 | Atualizado 15/12/2024 16:04

Rio - Com dois gols no fim, o Manchester United venceu o clássico contra o Manchester City por 2 a 1, de virada, neste domingo (15), fora de casa, pela 16ª rodada do Campeonato Inglês. O zagueiro Jösko Gvardiol colocou os Citizens em vantagem no primeiro tempo, mas Bruno Fernandes e Amad Diallo garantiram a vitória de virada dos Red Devils.

Em crise na temporada, o Manchester City sofreu a oitava derrota nos últimos 11 jogos. O time comandado por Pep Guardiola saiu na frente do placar com Gvardiol, aos 36 minutos do primeiro tempo, mas perdeu oportunidades de definir a partida durante a etapa final. O United conseguiu equilibrar o confronto, mas demorou para encontrar o gol.

O panorama mudou na reta final da partida. Amad Diallo aproveitou o erro na saída de bola do City e sofreu pênalti, convertido por Bruno Fernandes, aos 43 minutos da etapa final. Os Citizens sentiram o gol e cederam a virada dois minutos depois, nos pés de Diallo, que terminou sendo decisivo para a vitória do United.

Com a vitória, o Manchester United chegou aos 22 pontos e ocupa o 12º lugar na classificação. Já o City fica em quinto lugar, com 27, nove atrás do líder Liverpool. O United volta a campo na quinta-feira (19), às 17h (de Brasília), contra o Tottenham, fora de casa, pela Copa da Liga Inglesa, enquanto o City enfrenta o Aston Villa, no sábado (21), às 9h30, fora de casa, pelo Campeonato Inglês.