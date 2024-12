Neymar - Divulgação/ Al-Hilal

Publicado 15/12/2024 21:50 | Atualizado 15/12/2024 21:52

Rio - Neymar abriu o jogo pela primeira vez sobre a sua relação com o Paris Saint-Germain. Em entrevista ao programa "Bartoli Time", da rádio francesa "RMC", o craque brasileiro avaliou de forma positiva a sua passagem pelo clube francês, lamentou o modo como foi tratado na saída e admitiu ressentimento com alguns torcedores e dirigentes franceses.

"Para mim houve injustiça, porque sempre dei tudo de mim em campo. Não tenho ressentimentos, mas fiquei um pouco triste com a forma como fui tratado pelos torcedores, principalmente quando eles vinham na minha casa, quando queriam invadir minha casa, me insultar ou querer me bater. Para mim, eles ultrapassaram os limites", disse o craque.

Neymar foi contratado pelo PSG em 2017 por 222 milhões de euros (R$ 812 milhões na cotação da época). Ainda é a maior contratação da história do futebol. Durante a passagem pelo futebol francês, o craque viveu bons momentos e chegou a levar o time parisiense para uma final de Liga dos Campeões, mas sofreu com lesões e acumulou polêmicas extracampo — o que incomodou os franceses.

"Nossa relação (com a torcida) já não era de respeito, enquanto eu sempre os respeitei. Foi realmente uma situação complicada. Fiquei triste pela forma como fui tratado no final, mas passou. Não tenho nenhum ressentimento em relação ao clube, só tenho um pouco de ressentimento em relação às pessoas que dirigem o clube e a alguns torcedores", completou.

Neymar deixou o PSG em 2023. O brasileiro foi contratado pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, por 100 milhões de euros (R$ 540 milhões na cotação da época), mas ficou mais de um ano parado por causa de uma lesão no ligamento cruzado anterior e menisco do joelho esquerdo. Ao todo, jogou apenas sete vezes e fez um gol, além de contribuir com três assistências.

"É o clube onde passei mais tempo na minha carreira, seis anos. Vivi alguns momentos muito bonitos, mas também alguns momentos tristes. E a minha relação com os torcedores é um dos momentos mais tristes, infelizmente. Mas a nível esportivo foi o melhor futebol que joguei. Não podemos esquecer que levamos o clube à sua primeira final de Liga dos Campeões", afirmou.