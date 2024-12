Vagner Love foi convidado para o jogo de despedida do Adriano Imperador - Lucas Felbinger / Agência O Dia

Vagner Love foi convidado para o jogo de despedida do Adriano ImperadorLucas Felbinger / Agência O Dia

Publicado 15/12/2024 16:30 | Atualizado 15/12/2024 16:46

Rio - O Império do Amor vai ter mais uma chance de vestir a camisa do Flamengo. Vagner Love e Adriano vão jogar juntos neste domingo (15), a partir das 17h (de Brasília), na partida de despedida do Imperador, no Maracanã. Um dos convidados do evento, Love brincou se a dupla ainda teria vaga no Rubro-Negro hoje em dia.

"Sem dúvidas (Império do Amor teria vaga no Flamengo hoje). A gente ia dar trabalho. Estou feliz demais de estar participando desse momento e reeditar essa dupla com ele (Adriano)", brincou Vagner Love.

Império do Amor teria vaga no Flamengo hoje? Vágner Love responde. @jornalodia #ODia pic.twitter.com/dWEA1xl9y7 — Lucas Felbinger (@lucasfelbinger) December 15, 2024

Vagner Love e Adriano Imperador jogaram juntos em 2010 e formaram a dupla "Império do Amor". A dupla não atuou juntas por muito tempo, e Adriano deixou o Flamengo em maio para jogar na Roma, da Itália. Mesmo em pouco tempo, fizeram o suficiente para conquistar o coração dos rubro-negros e protagonizaram grandes jogadas.



O "Império do Amor" foi a dupla de ataque do Flamengo em 18 partidas. Ao todo, foram dez vitórias, cinco derrotas e três empates. No período, o time marcou 36 gols, sendo 27 da dupla. Adriano fez 15 dos 27 gols, enquanto Love fez 12.