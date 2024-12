Ex-companheiros de Adílio e jogadores do Master do Flamengo - Divulgação

Ex-companheiros de Adílio e jogadores do Master do FlamengoDivulgação

Publicado 13/12/2024 21:26

Nesta sexta-feira (14) Adílio, um dos maiores ídolos da história do Flamengo, recebeu uma homenagem póstuma da Prefeitura do Rio de Janeiro. A Vila Olímpica do Vidigal, na Zona Sul da cidade, foi rebatizada com o nome do eterno craque da Gávea. O ex-meia lutava contra um câncer no pâncreas e morreu no mês de agosto, aos 68 anos.

O evento contou com a presença do time de Masters do Flamengo, com Renato Carioca, Nélio, Marquinhos e o sérvio Petkovic, além de outros companheiros de Adílio, como Andrade, Júlio César Uri Geller e Gilmar Popoca. Também participaram os familiares: a viúva Sonia e os filhos Adílio Jr, Soni Adílio e Bruna.

Filhos de Adílio com placa que homenageia o pai na Vila Olímpica do Vidigal Divulgação



"As coisas estão perpetuando, e vão perpetuar por muitos anos o legado que ele deixou para a criançada, para a galera da comunidade. Ele tinha muitos projetos sociais, lutava por eles. Essa homenagem é uma das que estão marcando muito a nossa vida. Então queria agradecer à secretaria por tudo isso. Obrigado. Adílio vive mais uma vez", disse Adílio Jr.

A Vila Olímpica Adílio fica localizada na Av. Presidente João Goulart, s/nº, no Vidigal. O espaço funciona de terça a sexta-feira, tem capacidade para 1.200 alunos e oferece ao público atividades como alongamento, caminhada, pilates, badminton, basquete, defesa pessoal, futebol, futebol x1, futsal, ginástica localizada, ginástica rítmica, capoeira, boxe, karatê, running e vôlei.



O "Brown", como era conhecido devido à idolatria ao cantor estadunidense James Brown, vestiu a camisa rubro-negra até 1987 e marcou 129 gols, sendo o 14º maior artilheiro do clube. Ele conquistou cinco Cariocas (1978, 1979 duas vezes, 1981 e 1986), três Brasileiros (1980, 1982 e 1983), uma Libertadores e um Mundial de Clubes (ambos em 1981), com direito a gol nas finais do Mundial, contra o Liverpool, da Inglaterra; do Brasileiro de 1983, diante do Santos, e na do Carioca de 1981, contra o Vasco.