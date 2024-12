José Boto - Reprodução

José BotoReprodução

Publicado 13/12/2024 09:30 | Atualizado 13/12/2024 09:44

Rio - Novo diretor do Flamengo, José Boto é uma das apostas da gestão do presidente eleito Luiz Eduardo Baptista, o Bap, para o primeiro ano de mandato. O dirigente português ficou conhecido na Europa por encontrar jogadores com potencial e fez sucesso no Benfica, de Portugal, e no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Entre eles, o zagueiro David Luiz, que tem o futuro indefinido no Rubro-Negro.

O diretor é especialista nos mercados sul-americano e dos Balcãs, no sudeste Europeu. Entre os principais nomes "achados" na América do Sul, está o argentino Ángel Di María, ídolo do Benfica, além dos brasileiros Ederson, David Luiz e Ramires, que se destacaram no clube português e foram vendidos para gigantes do futebol inglês.

Atualmente no Flamengo, David Luiz foi contratado pelo Benfica em 2007, por 700 mil euros (R$ 1,9 milhão na cotação da época). O zagueiro foi vendido em 2011 ao Chelsea, da Inglaterra, por 25 milhões de euros (R$ 57 milhões). Já o volante Ramires chegou no clube português em 2009, por 7,5 milhões de euros (R$ 21 milhões), e depois foi vendido em 2010 ao mesmo clube inglês, por 22 milhões de euros (R$ 50 milhões).

Já o goleiro Ederson é o maior caso de sucesso. O jogador chegou sem custos ao Benfica, em 2010, após ser dispensado pelo São Paulo, e foi vendido ao Manchester City, da Inglaterra, por 40 milhões de euros (R$ 145 milhões), em 2017.

José Boto trabalhou no Benfica entre 2007 e 2018, onde conheceu o técnico Jorge Jesus, que também fez história no Flamengo entre 2019 e 2020. Depois, o diretor foi para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, onde trabalhou com Luís Castro, conhecido no futebol brasileiro pelo trabalho desenvolvido no Botafogo entre 2022 e 2023.