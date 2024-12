Gabigol se emocionou em discurso no último jogo pelo Flamengo - Reprodução / FlaTV

Publicado 13/12/2024 08:30 | Atualizado 13/12/2024 08:37

Rio - Um dos maiores ídolos da história do Flamengo e maior referência recente, Gabigol vestiu a camisa rubro-negra pela última vez no dia 8. Com contrato até o fim do ano, o atacante não vai renovar e está de saída. Após o empate com o Vitória por 2 a 2, no Maracanã, pela 38ª rodada do Brasileirão, o jogador fez um discurso emocionante para se despedir dos companheiros.

"Eu gostaria de agradecer vocês pelo carinho, pelos momentos difíceis que também a gente passou. Como eu falei aquele dia lá na final, né? Os troféus vão ficar aí, vão lá para o museu. Talvez a gente nem veja mais os troféus, mas o que fica mesmo é a história. Dos treinos, das viagens, das brigas, dos títulos, das finais... É o que eu levo no meu coração", disse.

Contratado em 2019, Gabigol conquistou 13 títulos, incluindo duas Libertadores, dois Brasileiros e duas Copas do Brasil, e superou a marca de Zico e Júnior como o maior campeão da história do clube. Ao todo, foram 308 jogos e 161 gols marcados, incluindo quatro em finais de Libertadores. Aliás, essa foi uma marca do atacante em sua passagem.

"Sem vocês não existiria tudo que aconteceu comigo ali dentro. Fui muito feliz. Eu saio muito tranquilo porque vivi tudo que tinha para viver. Então, o que eu peço para vocês agora é: aproveitem cada treino, cada momento, para quando chegar o dia de vocês saírem ou irem embora, vocês irem tranquilos como eu estou. Vivi tudo. As melhores coisas, as piores coisas. E o que vou levar no meu coração não são os troféus, não são as bandeiras, são vocês", finalizou.

A "FlaTV" não publicou o vídeo no canal oficial. Segundo o "ge", o motivo seria a eleição presidencial, que ocorreu no dia seguinte. O último vídeo de bastidores publicado no canal foi o da vitória sobre o Criciúma, por 3 a 0, na penúltima rodada do Brasileirão.