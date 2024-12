Camisa do Flamengo que será usada na despedida de Adriano - Divulgação

Camisa do Flamengo que será usada na despedida de AdrianoDivulgação

Publicado 14/12/2024 18:29

Rio - A despedida oficial de Adriano Imperador dos gramados, marcada para domingo (15), às 17h (de Brasília), no Maracanã, promoverá um duelo entre Flamengo e Amigos da Itália. O time rubro-negro terá um uniforme especial para a partida.

LEIA MAIS: Lorran treina durante as férias para reconquistar espaço no Flamengo

A camisa usada pelos representantes do time carioca terá um patch com o rosto de Adriano estampado entre o escudo do Flamengo e o símbolo da Adidas, fornecedora de material esportiva do clube. A empresa também foi responsável por produzir o uniforme do time adversário.

nome e o número 10 da vestimenta na cor dourada. Camisa do Flamengo que será usada na despedida de Adriano Divulgação No caso de Adriano, a camisa será ainda mais especial. Além do patch, o Imperador terá seu

Veja os atletas confirmados na despedida de Adriano:

Flamengo: Adriano, Zico, Romário, Diego Ribas, Petkovic, Julio Cesar, Djalminha, Léo Moura, Zé Roberto, Beto, Athirson, Ronaldo Angelim, Toró, Edílson, Emerson Sheik, Reinaldo, Denílson, Juan (zagueiro), Zinho e Vagner Love.



Itália: Adriano, Ronaldo, Materazzi, Córdoba, Gamarra, Burdisso, David Pizarro, Fábio Júnior, Aldair, Dida, César, Gilberto, Zé Elias e Fábio Simplício.