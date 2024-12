Guido Burgstaller sofreu um 'golpe brutal' na cabeça - Divulgação / SK Rapid Viena

Publicado 16/12/2024 18:46

Viena (AUS) - O jogador Guido Burgstaller está internado com uma fratura grave no crânio após ter sido atacado no centro de Viena, na Áustria, por um indivíduo desconhecido no último final de semana. De acordo com o seu clube, o Rapid Viena, ele sofreu um "golpe brutal" na cabeça.

"Guido Burgstaller foi vítima de um ataque físico na presença de testemunhas no fim de semana e sofreu ferimentos graves na cabeça. O caríntio (nascido em Caríntia, na Áustria) de 35 anos foi atacado por um homem desconhecido no centro de Viena e sofreu uma fratura na base do crânio após uma queda causada por um golpe brutal", disse o Rapid Viena em comunicado.

O clube austríaco também confirmou que o atacante deverá ficar longe dos gramados por vários meses por causa dos ferimentos. A imprensa do país relatou que a polícia vai investigar as imagens disponíveis e as lesões corporais do atleta para iniciar a busca pelo autor da agressão.

Guido Burgstaller está no Rapid Viena desde 2022. Antes, teve passagens por Cardiff City, do País de Gales, mas que atua no futebol inglês, e pelos alemães Nuremberg, Schalke 04 e St. Pauli.

Seu último jogo foi na quinta-feira passada (12), na derrota de sua equipe para o Omonia, do Chipre, por 3 a 1, pela Liga Conferência da Uefa.