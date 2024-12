Nino soma 35 jogos e um gol marcado pelo Zenit, da Rússia - Divulgação / Zenit

Nino soma 35 jogos e um gol marcado pelo Zenit, da RússiaDivulgação / Zenit

Publicado 16/12/2024 18:03 | Atualizado 16/12/2024 18:09

Rio - Ex-zagueiro do Fluminense , Nino está na mira do Cruzeiro para a próxima temporada. A Raposa demonstrou interesse na contratação do jogador do Zenit, da Rússia. Os contatos foram realizados nos últimos dias.

No entanto, o alto valor solicitado pelos russos assustou a diretoria do clube brasileiro: 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 92 milhões). O pedido fez com que os mineiros recuassem inicialmente, mas o defensor segue no radar, segundo o portal 'Uol'.

Após ser destaque e entrar para a galeria de ídolos do Tricolor com o título inédito da Libertadores da América em 2023, Nino foi vendido ao Zenit em janeiro. Ele assinou vínculo até meados de 2028.

A boa fase no Flu, inclusive, o rendeu convocações para a seleção brasileira durante o ano passado. Titular absoluto do time russo, o zagueiro soma 35 jogos e um gol marcado desde que chegou ao clube.