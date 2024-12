Pablo Vegetti tem contrato com o Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 16/12/2024 15:53

Rio - O atacante do Vasco, Pablo Vegetti, de 35 anos, utilizou suas redes sociais para negar que seu staff tenha oferecido o seu futebol para o Fluminense ou para outro clube. O argentino reforçou que se isso ocorreu por parte de algum empresário, foi sem sua autorização.

"Como meu empresário acabou de fazer com muito respeito a todas as partes, também quero deixar claro que nem eu, nem meu empresário tivemos contato direto com o presidente do Fluminense ou com o scout, nem no meio do ano, nem agora. Se alguém fez foi sem nosso consentimento e/ou aprovação. Também esclareço que meu empresário não me ofereceu a nenhum outro clube e repito se alguém fez foi sem consentimento e/ou autorização", afirmou o argentino.

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, afirmou que o atacante tinha sido oferecido, mas que não houve negociação, após o mandatário ter entrado em contrato com o Vasco. Vegetti tem contrato até o fim de 2025.

"No meio do ano houve uma procura ao nosso chefe do scout, no sentido de que o jogador teria interesse em buscar novos horizontes. Não fizemos nenhum movimento naquele momento. Agora após o término da temporada nosso chefe do scout buscou informações se ainda havia o interesse de o jogador em buscar novos horizontes. Ouviu que ele tinha uma proposta de renovação com o Vasco em negociação, mas que está no mercado. Por questões éticas, liguei para pessoas do Vasco para saber se havia interesse em negociar o atleta. Ele é um grande jogador, grande centroavante e interessa sempre. Fizemos uma consulta e o Vasco disse que não tinha nenhum interesse em negociar o atleta", disse Mário Bittencourt.