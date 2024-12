Gustavo Scarpa, do Atlético-MG, em ação na final da Libertadores - Pedro Souza / Atlético

Publicado 16/12/2024 21:05

Rio - Gustavo Scarpa classificou a derrota do Atlético-MG com um homem a mais para o Botafogo por 3 a 1 na final da Libertadores como "inadmissível". O meio-campista relembrou o jogo, que culminou no vice do Galo, e destacou que a incredulidade de todos com o resultado.

"Falhamos de uma forma que não poderíamos falhar. Jogamos com um jogador a mais na final de Libertadores e foi uma derrota inadmissível. Todo mundo ficou incrédulo com o que aconteceu, mas tem que levantar e seguir em frente", disse Gustavo Scarpa, ao Uol.

A final da Libertadores de 2024, entre Atlético-MG e Botafogo, aconteceu no dia 30 de novembro. Com menos de um minuto, Gregore acertou a cabeça de Fausto Vera com o pé e foi expulso

Assim, o Atlético-MG disputou praticamente toda a partida com um homem a mais, mas não conseguiu aproveitar a superioridade numérica. No primeiro tempo, Luiz Henrique e Alex Telles colocaram o Botafogo em vantagem.

Na etapa complementar, Eduardo Vargas diminuiu e colocou o Galo no jogo. O Atlético-MG, porém, não conseguiu o empate. No último do jogo, Júnior Santos apareceu para fazer o terceiro gol do Alvinegro Carioca e selou a derrota do Atlético-MG.