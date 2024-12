Aimèe Alvarez é torcedora do América do México - Reprodução / Instagram

Publicado 16/12/2024 17:50

Rio - A musa do OnlyFans, Aimèe Alvarez, fez uma promoção para seus seguidores. Ela colocou um desconto de 60% devido ao título do América, que conquistou o Campeonato Nacional, pela terceira vez consecutiva neste fim de semana.

A conquista veio com o empate de 1 a 1 diante do Monterrey. Na partida de ida da decisão, a equipe comanda pelo treinador brasileiro havia vencido o rival pelo placar de 2 a 1.

O América do México é comandado pelo brasileiro André Jardine. No clube mexicano, ele vem estabelecendo uma hegemonia no futebol local. Este foi o sexto título de Jardine à frente da equipe em 18 meses de trabalho.

Aimée Alvarez ficou conhecida no México ao fazer parte de uma festa da seleção mexicana antes da Copa do Mundo de 2018, disputada na Rússia.